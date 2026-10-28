Ямаль вперше відреагував на фіаско із "Золотим м'ячем"

Ламіну Ямалю не вдалося стати першим в історії тінейджером, який виграв нагороду Ballon d'Or. Після оголошення імені Гаррі Кейна іспанець не міг приховати розчарування на обличчі.

Минула понад доба, перш ніж Ямаль впорався з емоціями і відреагував на події в Лондоні у соцмережах. Свій меседж гравець Барселони присвятив майбутньому, пише 24 Канал.

Що написав Ямаль про поразку Кейну

19-річний вундеркінд вирішив поставитись до свого прикрого програшу як до тимчасового явища. Мовляв, потрібно і далі йти обраним шляхом, і рано чи пізно нагорода від France Football все ж дістанеться зірці збірної Іспанії.

Це обов’язково станеться. На хороші речі потрібен час. Без поспіху, з надією та впевненістю, що одного дня настане і мій час,

– написав Ямаль.

Він додав, що тепер може повністю зосередитися на головному: щоб Барселона знову почала перемагати. Каталонців останнім часом штормить: команда, яка від початку сезону лише обігрувала опонентів, зазнала двох поразок поспіль – від ПСЖ у Лізі чемпіонів та від Реала у Ла Лізі.

Ямаль на церемонії Ballon d'Or

Зовсім без нагороди Ламін Ямаль у Лондоні не залишився: третій рік поспіль його визнали найкращим молодим футболістом планети, а статуетку він отримав з рук президента УАФ Андрія Шевченка.

Водночас родина Ямаля залишилася вкрай розчарованою тим, що Ламін не здобув "Золотий м'яч". Дядько іспанця навіть дозволив собі скандальне висловлювання про те, що Кейну дали нагороду, "бо йому залишилося лише три дні футболу, а Ламін ще молодий".