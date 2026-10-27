"Йому залишилось 3 дні футболу": у родині Ямаля зробили ганебну заяву після "Золотого м'яча"

Після поразки іспанця на "Золотому м'ячу" в його родині зробили ганебну заяву. Дядько футболіста в коментарі для El Larguero знецінив нагороду.

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Що сказав дядько Ламіна Ямаля

Дядько Ламіна Ямаля, якого звати Абдул Абделлауї, категорично не згоден із результатами голосування за "Золотий м'яч". Журналіст Ніл Сола завітав до його бару в Рокафонді та записав гнівний коментар від родича футболіста Барселони.

Абделлауї сказав, що його племінник був фантастичним. Він був найкращим гравцем у світі, й про це знають усі. Мовляв, якщо ви любите футбол, то ви йдете дивитись на гру Ламіна Ямаля, а не на Гаррі Кейна.

Англієць – просто бомбардир, тоді як мій племінник – найкращий гравець, який виблискує на полі. Він не виграв тільки тому, що люди кажуть, мовляв, він дуже молодий, йому тільки 19, і він своє ще виграє. У Кейна ж залишилось усього 3 дні футболу, тож, давайте дамо йому цей "Золотий м'яч"– обурився дядько гравця каталонців.

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Він додав, що Ламін виграв чемпіонат Іспанії, Суперкубок Іспанії та найголовніше – чемпіонат світу. Він зіграв дуже добре та провів неймовірний сезон. Він забив такі голи, які ніхто інший забити не зможе.

Ламін пасує, віддає результативні передачі. Він робить усе що завгодно. Тому в нас величезне розчарування– зазначив родич Ямаля.

Абдул підсумував, що втім цей розпач триватиме всього кілька днів, і Ямаль почне працювати на наступний "Золотий м'яч". Дядько футболіста спрогнозував, що його племінник виграє 5 "Золотих м'ячів".

Що відомо про "Золотий м'яч" 2026

Гаррі Кейн здобув "Золотий м'яч" у 2026 році. У сезоні 2025/26 років англієць став найкращим бомбардиром Європи, тим самим вигравши "Золоту бутсу". Разом із Баварією форвард переміг у чемпіонаті Німеччини, а в складі збірної Англії став бронзовим призером мундіалю.

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Цікаво, що Ямаль посів тільки 3 місце в голосуванні за "Золотий м'яч". Він пропустив уперед себе Гаррі Кейна та Кілліана Мбаппе. Цікаво, що на церемонії нагородження камери зловили обличчя іспанця після того, як Гаррі Кейн здобув "Золотий м'яч". Вінгер Барселони був дуже засмученим.