"Ему осталось 3 дня футбола": в семье Ямаля сделали позорное заявление после "Золотого мяча"

После поражения испанца на "Золотом мяче" в его семье прозвучало позорное заявление. Дядя футболиста в комментарии для El Larguero принизил значение этой награды.

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Что сказал дядя Ламина Ямаля

Дядя Ламина Ямаля, которого зовут Абдул Абделлауи, категорически не согласен с результатами голосования за "Золотой мяч". Журналист Нил Сола посетил его бар в Рокафонде и записал гневный комментарий родственника футболиста Барселоны.

Абделлауи сказал, что его племянник был фантастическим. Он был лучшим игроком в мире, и об этом знают все. Мол, если вы любите футбол, то вы идете смотреть игру Ламина Ямаля, а не Гарри Кейна.

Англичанин – просто бомбардир, тогда как мой племянник – лучший игрок, который блистает на поле. Он не выиграл только потому, что люди говорят: мол, он очень молод, ему всего 19, и он свое еще выиграет. У Кейна же осталось всего 3 дня футбола, так что давайте дадим ему этот "Золотой мяч"– возмутился дядя игрока каталонцев.

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Он добавил, что Ламин выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и, самое главное, – чемпионат мира. Он сыграл очень хорошо и провел невероятный сезон. Он забил такие голы, которые никто другой забить не сможет.

Ламин пасует, отдает результативные передачи. Он делает все что угодно. Поэтому мы испытываем огромное разочарование– отметил родственник Ямаля.

Абдул подытожил, что, впрочем, это отчаяние продлится всего несколько дней, и Ямаль начнет работать над следующим "Золотым мячом". Дядя футболиста предсказал, что его племянник выиграет 5 "Золотых мячей".

Что известно о "Золотом мяче" 2026 года

Гарри Кейн завоевал "Золотой мяч" в 2026 году. В сезоне 2025/26 англичанин стал лучшим бомбардиром Европы, тем самым выиграв "Золотую бутсу". Вместе с Баварией нападающий победил в чемпионате Германии, а в составе сборной Англии стал бронзовым призером чемпионата мира.

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Интересно, что Ямаль занял лишь 3-е место в голосовании за "Золотой мяч". Он уступил Гарри Кейну и Килиану Мбаппе. Также на церемонии награждения камеры запечатлели лицо испанца после того, как Гарри Кейн получил "Золотой мяч". Вингер Барселоны был очень расстроен.