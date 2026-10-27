Андрію Шевченку довірили важливу місію на "Золотому м'ячі" 2026

Ексгравець Мілана і Челсі, який мешкає у Лондоні, прибув на гала-вечір одним із перших. Як виявилося, на сцені Шевченко теж опинився практично на самому старті вручення нагород, пише 24 Канал.

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Шевченко на "Золотому м'ячі" 2026

Найкращий український футболіст епохи Незалежності та володар нагороди Ballon d'Or 2004 року став першою запрошеною зіркою, якій довірили цього вечора вручити переможцеві приз. Це була номінація "Найкращий молодий гравець", яка у минулі роки мала назву Трофей Копа.

На сцені Шевченко заявив, що кожне нове покоління футболістів стикається з власними викликами, але є речі, які незмінно визначають справжній талант – це дисципліна та віра у свої здібності.

Шевченко нагородив Ямаля

Андрій Шевченко відкрив конверт, у якому було ім'я переможця цьогорічної премії найталановитішому юнаку. Минулося без несподіванки: втретє поспіль титул дістався вінгеру Барселони Ламіну Ямалю.

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Іспанець обмінявся рукостисканнями із Шевченком, після чого у промові віддав належне своєму партнеру по команді Пау Кубарсі, який, на думку Ямаля, теж заслуговував на цю нагороду.

Кубарсі не був присутній на церемонії у Лондоні, адже у Барселоні вирішили не навантажувати футболіста перельотами з урахуванням того, що він мав досить малі шанси щось виграти.