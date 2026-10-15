Шевченко нагородив Ахметова у Лондоні перед матчем 2-го туру загального етапу Ліги чемпіонів Шахтар – АЕК, повідомляє УАФ.

Ахметов отримав від Шевченка найвищу нагороду УАФ

"30 років на чолі клубу – це приклад безпрецедентної відданості футболу. Завдяки інвестиціям Ріната Ахметова, системному підходу та пристрасті до гри Шахтар вийшов на найвищий європейський рівень. Орден "Легенда футболу" – це знак поваги та вдячності від футбольної спільноти України за 30 років роботи, перемог та любові до футболу", – зазначив Шевченко.



Шевченко вручив нагороду Ахметову / Фото УАФ

Нагадаємо, матч Шахтар – АЕК завершився перемогою української команди (3:1). Упродовж поєдинку "гірники" поступалися, але зуміли не тільки відновити паритет, але й вирвати три очки завдяки двом голам наприкінці гри.

Цей результат дозволив Шахтарю піднятися у турнірній таблиці Ліги чемпіонів на 11-ту сходинку. У першому турі донеччани поділили очки з нідерландським ПСВ.

Свій наступний матч Ліги чемпіонів "гірники" зіграють уже 21 жовтня у Мілані проти італійського Інтера. Суперник Шахтаря програв два матчі на старті Ліги чемпіонів – Реал Мадриду (2:1) та Брюгге (3:4).