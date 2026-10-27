Андрею Шевченко доверили важную миссию на "Золотом мяче" 2026

Бывший игрок "Милана" и "Челси", проживающий в Лондоне, прибыл на гала-вечер одним из первых. Как оказалось, Шевченко тоже появился на сцене практически в самом начале церемонии награждения, пишет 24 Канал.

Реклама Adv

Шевченко на "Золотом мяче" 2026

Лучший украинский футболист эпохи Независимости и обладатель награды Ballon d'Or 2004 года стал первой приглашенной звездой, которой доверили в этот вечер вручить победителю приз. Это была номинация "Лучший молодой игрок", которая в прошлые годы называлась Трофеем Копа.

На сцене Шевченко заявил, что каждое новое поколение футболистов сталкивается со своими вызовами, но есть вещи, которые неизменно определяют настоящий талант – это дисциплина и вера в свои способности.

Шевченко наградил Ямаля

Андрей Шевченко открыл конверт, в котором было имя победителя премии этого года для самого талантливого юноши. Все прошло без неожиданностей: в третий раз подряд титул достался вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю.

Реклама

Испанец обменялся рукопожатиями с Шевченко, после чего в своей речи отдал должное своему партнеру по команде Пау Кубарси, который, по мнению Ямаля, тоже заслуживал этой награды.

Кубарси не присутствовал на церемонии в Лондоне, ведь в "Барселоне" решили не нагружать футболиста перелетами, учитывая, что у него были довольно небольшие шансы что-то выиграть.