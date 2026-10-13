Мессі не запросили: з'явилися нові деталі щодо "Золотого м'яча" 2026

Ліонель Мессі не вручатиме "Золотий м'яч" 2026 року, адже аргентинця не запросили на церемонію для цієї мети. Раніше фанати припускали, що футболіст може отримати особливу роль на гала-вечорі в Лондоні.

Утім, відсутність підтвердження участі зірки Інтер Маямі не зупинила обговорення його можливого приїзду до столиці Великої Британії. У футбольних спільнотах уже висунули кілька версій, пов'язаних із майбутньою церемонією та головним індивідуальним призом у футболі, передає 24 Канал.

Чому Мессі можуть не побачити на церемонії "Золотого м'яча"

За інформацією журналіста Фабріціо Романо, участь 39-річного аргентинця в церемонії вручення "Золотого м'яча" наразі не підтверджена. Також повідомляється, що Мессі не запрошували для вручення нагороди переможцю.

Lionel Messi will not be presenting a trophy to any of the winners at the Ballon d’Or, as he has not been invited to do so. Also Messi’s attendance at the Ballon d’Or gala has not yet been confirmed. https://t.co/T9rl8X8UdU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2026

Водночас раніше різноманітні фан-спільноти футболіста поширювали інформацію, що аргентинець усе ж може відвідати захід. За цими припущеннями, він міг приїхати до Лондона разом із дружиною Антонеллою Рокуццо та дітьми.

Церемонія відбудеться в понеділок, 26 жовтня, і стане 70-ю в історії нагороди. Переможця визначать за результатами голосування 100 журналістів із країн, які входять до першої сотні рейтингу ФІФА.

Мессі чи Ямаль: які теорії обговорюють уболівальники

Одне з припущень фанатів полягає в тому, що Мессі може приїхати до Лондона заради свого дев'ятого "Золотого м'яча". Прихильники цієї версії пов'язують можливий тріумф аргентинця з його виступами на чемпіонаті світу 2026 року, де він знову продемонстрував феноменальний рівень і допоміг збірній Аргентини дістатися фіналу.

Інша теорія передбачає, що Мессі міг би вручити нагороду наступному володарю престижного призу. У такому разі серед можливих кандидатів прихильники цієї версії називають Ламіна Ямаля – зірку Барселони та чемпіона світу 2026 року у складі збірної Іспанії. Ямаль знайомий із Мессі ще з дитинства: їхня спільна історія пов'язана з Барселоною, де аргентинець став легендою клубу.