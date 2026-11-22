ЛІонель Мессі зазнав невдачі у першому ж матчі плей-оф заокеанської ліги МЛС. Тренер суперників залишився незадоволеним, хоч його команда й перемогла.

У ніч проти 22 листопада Інтер Маямі поступився клубу Коламбус Крю у домашньому поєдинку 1/8 фіналу МЛС. Один з епізодів викликав суперечки у медіа та реакцію тренера Лорана Куртуа на пресконференції, повідомив The Guardian.

Що зробив Мессі у матчі МЛС

Для господарів поля усе складалось невдало з самого початку. Інтер пропустив гол з пенальті уже на 9 хвилині, а на 36-й – залишився у меншості.

Наприкінці першої половини гри стався найскандальніший епізод матчу, коли Ліонель Мессі поцілив м’ячем в обличчя автора голу Гонсало Тапії.

Арбітр матчу продемонстрував жовту картку Мессі, а також чилійському нападнику. ВАР в епізод не втручався. На прессконференції після матчу головний тренер Коламбус Крю заявив, що володар 8 "Золотих м’ячів" мав отримати картку іншого кольору.

Усі знають, що він заслуговував на більше, ніж жовту картку. Це справді сумно,

– заявив Куртуа.

Зазначимо, що присутність Мессі на полі не допомогла Інтеру. Його команда поступилася з рахунком 0:3.

Що далі для Мессі та Інтера

Тепер представникам Маямі необхідно відігравати відставання у матчі-відповіді, який розпочнеться у ніч проти 28 листопада. Початок гри о 03:00 за київським часом. Невдача означитиме завершення сезону для колективу з Флориди.

Нагадаємо, що за підсумками регулярного сезону Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром чемпіонату.