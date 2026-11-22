"Заслуговував на більше": Мессі отримав скандальну картку у матчі МЛС
ЛІонель Мессі зазнав невдачі у першому ж матчі плей-оф заокеанської ліги МЛС. Тренер суперників залишився незадоволеним, хоч його команда й перемогла.
У ніч проти 22 листопада Інтер Маямі поступився клубу Коламбус Крю у домашньому поєдинку 1/8 фіналу МЛС. Один з епізодів викликав суперечки у медіа та реакцію тренера Лорана Куртуа на пресконференції, повідомив The Guardian.
Що зробив Мессі у матчі МЛС
Для господарів поля усе складалось невдало з самого початку. Інтер пропустив гол з пенальті уже на 9 хвилині, а на 36-й – залишився у меншості.
Наприкінці першої половини гри стався найскандальніший епізод матчу, коли Ліонель Мессі поцілив м’ячем в обличчя автора голу Гонсало Тапії.
Арбітр матчу продемонстрував жовту картку Мессі, а також чилійському нападнику. ВАР в епізод не втручався. На прессконференції після матчу головний тренер Коламбус Крю заявив, що володар 8 "Золотих м’ячів" мав отримати картку іншого кольору.
Усі знають, що він заслуговував на більше, ніж жовту картку. Це справді сумно,
– заявив Куртуа.
Зазначимо, що присутність Мессі на полі не допомогла Інтеру. Його команда поступилася з рахунком 0:3.
Що далі для Мессі та Інтера
Тепер представникам Маямі необхідно відігравати відставання у матчі-відповіді, який розпочнеться у ніч проти 28 листопада. Початок гри о 03:00 за київським часом. Невдача означитиме завершення сезону для колективу з Флориди.
Нагадаємо, що за підсумками регулярного сезону Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром чемпіонату.