У ніч проти 22 листопада Інтер Маямі поступився клубу Коламбус Крю у домашньому поєдинку 1/8 фіналу МЛС. Один з епізодів викликав суперечки у медіа та реакцію тренера Лорана Куртуа на пресконференції, повідомив The Guardian.

Adv

Що зробив Мессі у матчі МЛС

Для господарів поля усе складалось невдало з самого початку. Інтер пропустив гол з пенальті уже на 9 хвилині, а на 36-й – залишився у меншості.

Наприкінці першої половини гри стався найскандальніший епізод матчу, коли Ліонель Мессі поцілив м’ячем в обличчя автора голу Гонсало Тапії.

Арбітр матчу продемонстрував жовту картку Мессі, а також чилійському нападнику. ВАР в епізод не втручався. На прессконференції після матчу головний тренер Коламбус Крю заявив, що володар 8 "Золотих м’ячів" мав отримати картку іншого кольору.

Усі знають, що він заслуговував на більше, ніж жовту картку. Це справді сумно– заявив Куртуа.

Реклама

Зазначимо, що присутність Мессі на полі не допомогла Інтеру. Його команда поступилася з рахунком 0:3.

Що далі для Мессі та Інтера

Тепер представникам Маямі необхідно відігравати відставання у матчі-відповіді, який розпочнеться у ніч проти 28 листопада. Початок гри о 03:00 за київським часом. Невдача означитиме завершення сезону для колективу з Флориди.

Нагадаємо, що за підсумками регулярного сезону Ліонель Мессі став найкращим бомбардиром чемпіонату.