В ночь на 22 ноября Интер Майами уступил клубу Коламбус Крю в домашнем матче 1/8 финала MLS. Один из эпизодов вызвал споры в СМИ и реакцию тренера Лорана Куртуа на пресс-конференции, сообщает The Guardian.

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Что сделал Месси в матче MLS

Для хозяев поля все складывалось неудачно с самого начала. "Интер" пропустил гол с пенальти уже на 9-й минуте, а на 36-й – остался в меньшинстве.

В конце первого тайма произошел самый скандальный эпизод матча, когда Лионель Месси попал мячом в лицо автору гола Гонсало Тапии.

Арбитр матча показал желтую карточку Месси, а также чилийскому нападающему. VAR в этот эпизод не вмешивался. На пресс-конференции после матча главный тренер Коламбус Крю заявил, что обладатель 8 "Золотых мячей" должен был получить карточку другого цвета.

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Все знают, что он заслуживал большего, чем желтая карточка. Это действительно печально– заявил Куртуа.

Отметим, что присутствие Месси на поле не помогло Интеру. Его команда уступила со счетом 0:3.

Что дальше для Месси и Интера

Теперь представителям Майами необходимо отыграть отставание в ответном матче, который начнется в ночь на 28 ноября. Начало игры в 03:00 по киевскому времени. Неудача ознаменует завершение сезона для команды из Флориды.

Напомним, что по итогам регулярного сезона Лионель Месси в стал лучшим бомбардиром -чемпионата.