"Це неможливо": колишній гравець збірної Люксембурга жорстко розкритикував Забарного

Український футболіст Ілля Забарний отримав чергову порцію критики у Франції. Колишній оборонець Ле-Мана висловився про гравця ПСЖ.

Ввечері 10 жовтня Ілля Забарний провів для себе третій офіційний поєдинок у сезоні 2026/27. Після перемоги ПСЖ над Ле-Маном Забарний почув думку Максима Шано, експерта радіостанції RCM.

Що сказав Шано про Забарного

Ексзахисник збірної Люсмембургу, Нью-Йорк Сіті та низки європейських клубів мав претензії до спортивного рівня українського колеги.

Забарний, Лукас Ернандес. Це неможливо. На деяких позиціях між запасними та основними гравцями ПСЖ існує величезна різниця в рівні,

– сказав Шано.

Нагадаємо, що протягом тривалого часу у медіа точаться розмови про повернення українця у чемпіонат Англії. Відомо, з якої суми взимку можуть розпочатись перемовини по перехід Іллі у Ліверпуль.

Як Забарний зіграв проти Ле-Мана

Статистичні портали також не зарахували Забарному виступ до найкращих. Flashscore оцінив захисника у 6,3 бала – це найгірша оцінка у складі ПСЖ. Такий самий бал отримав Ферран Торрес. SofaScore поставив українцю 6,9 бала.

Після шести турів ПСЖ має у своєму активі 11 очок і посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції. Від лідера першості, Монако, парижан відділяють три очки.