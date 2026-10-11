Вечером 10 октября Илья Забарный сыграл свой третий официальный матч в сезоне 2026/27. После победы ПСЖ над Ле-Маном Забарный узнал мнение Максима Шано, эксперта радиостанции RCM.

Что сказал Шано о Забарном

Бывший защитник сборной Люсмембурга, Нью-Йорк Сити и ряда европейских клубов высказал претензии к спортивному уровню своего украинского коллеги.

Забарный, Лукас Эрнандес. Это невозможно. На некоторых позициях между запасными и основными игроками ПСЖ существует огромная разница в уровне,

– сказал Шано.

Напомним, что в течение длительного времени в СМИ ходят разговоры о возвращении украинца в чемпионат Англии. Известно, с какой суммы зимой могут начаться переговоры о переходе Ильи в Ливерпуль.

Как Забарный сыграл против Ле-Мана

Статистические порталы также не отнесли выступление Забарного к числу лучших. Flashscore оценил защитника в 6,3 балла – это худшая оценка в составе ПСЖ. Такой же балл получил Ферран Торрес. SofaScore поставил украинцу 6,9 балла.

После шести туров ПСЖ имеет в своем активе 11 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. От лидера первенства, Монако, парижан отделяют три очка.