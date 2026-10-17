"Пропонувала пропустити тренування": мама Магучіх розповіла про дитинство доньки

Ярослава Магучіх завжди прагнула до вдосконалення та високих результатів. Про її спортивний шлях розповіла мама чемпіонки.

Ольга Магучіх зазначила, що донька завжди дуже відповідально підходила до процесу тренувань. Її слова наводить ютубканал Міністерства молоді і спорту України.

Що про Ярославу Магучіх сказала її мама

Золота олімпійська медалістка зі стрибків у висоту не розмінювала спортивні цілі на бажання навіть короткострокового відпочинку.

Я іноді їй пропонувала: "Може, ти пропустиш тренування?", коли було якесь свято. Вона завжди казала: "Спершу тренування – а потім святкування",

– розповіла Ольга Магучіх.

Мати світової рекордсменки додала, що донька завжди націлювалася на те, що на неї дивитиметься велика аудиторія. Щоправда, успіх уявляла собі все ж дещо інакше.

Дуже любила співати та хотіла стати співачкою, казала: "Я збиратиму стадіони",

– додала Ольга Магучіх.

Нещодавно Ярослава все ж публічно заспівала. Спортсменка заспівала частину популярної пісні "Зірочка, палай" Анни Трінчер, коли перебувала у Києві.

Що відомо про кар’єру та життя Ярослави Магучіх

Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.

Відомо, що Ярослава вже довгий час зустрічається із хлопцем на ім'я Назар. Він є сином Тетяни Степанової, тренерки самої Магучіх.