Оскільки Ярослава має привабливу зовнішність, вболівальники активно цікавляться її особистим життям. 24 Канал розповідає про другу половинку Магучіх.

З ким зустрчається Магучіх

Сама спортсменка не афішує публічно свої стосунки. Відомо, що вже довгий час Ярослава зустрічається із хлопцем на ім'я Назар.

Він є сином Тетяни Степанової, тренерки самої Ярослави. Йому нині 22 роки і він на два роки молодший за Магучіх. Їхній роман закрутився ще у 2019 році.

Тоді Степанову було лише 16 і він тренувався із Ярославою в одній групі. Там він закохався у дівчину і вони почали зустрічатися. Згодом у 2023 році він зробив легкоатлетці пропозицію руки та серця.



Як виглядає хлопець Ярослави Магучіх / фото з інстаграму

Що відомо про Назара Степанова

Зазначимо, що сам хлопець також є легкоатлетом та спеціалізується на бігу з бар'єрами. Ба більше, він встановив національний рекорд України у категорії U-20 на дистанції 110 м з бар'єрами.

Степанов подолав її за 13,69 секунди під час чемпіонату Європи. Також він є рекордсменом України серед юніорів у приміщенні на дистанції 60 метрів (7,86 секунди).

На даний момент пара досі не одружена. Ярослава та Назар хотіли оформити шлюб після Олімпійських ігор-2024. Але легкоатлетка зізналась, що їй не хочеться влаштовувати розкішне святкування під час війни.

Весілля вона хоче провести у себе на Батьківщині, а саме в Дніпрі. Ба більше, Ярослава зізнавалась, що не має наміру заводити дітей принаймні до Олімпіади-2028.



Магучіх та Степанов поки не оформили шлюб / фото з інстаграму

Чи буде весілля Магучіх

Крім того, останнім часом у ЗМІ почали ширитись чутки про можливий розрив між Степановим та Магучіх. У соцмережах перестали з'являтися їх спільні фото, а в одному з інтерв'ю Ярослава різко висловилась про це.

Весілля не буде. Це особисте, відповідати не буду. Наступне питання,

– заявила Магучіх.

Втім офіційно про розрив стосунків між легкоатлетами не було повідомлено. Нагадаємо, що Ярослава є однією з найкращих стрибунок у висоту у світі.

Головні досягнення Ярослави Магучіх

Дівчина вигравала "золото" на Олімпіаді-2024, де підкорила висоту 2 метри. А на Іграх-2020 легкоатлетка виборола бронзову нагороду у віці 19 років.

Найбільш зірковим моментом у кар'єрі Магучіх став світовий рекорд, встановлений у липні 2024-го. На етапі Діамантової ліги у Парижі дівчина підкорила позначку 2,10 метра.

Цим вона встановила світовий рекорд за всю історію стрибків у висоту серед жінок. Попереднє досягнення належало болгарській атлетці Стефі Костадіновій, яка стрибнула на 2,09 метра у далекому 1987-му.