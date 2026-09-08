Поскольку Ярослава обладает привлекательной внешностью, болельщики активно интересуются ее личной жизнью. 24 Канал рассказывает о второй половинке Магучих.

С кем встречается Магучих

Сама спортсменка не афиширует публично свои отношения. Известно, что уже долгое время Ярослава встречается с парнем по имени Назар.

Он – сын Татьяны Степановой, тренера самой Ярославы. Ему сейчас 22 года, и он на два года моложе Магучих. Их роман начался еще в 2019 году.

Тогда Степанову было всего 16, и он тренировался с Ярославой в одной группе. Там он влюбился в девушку, и они начали встречаться. Впоследствии, в 2023 году, он сделал легкоатлетке предложение руки и сердца.



Как выглядит парень Ярославы Магучих / фото из инстаграма

Что известно о Назаре Степанове

Отметим, что сам парень также является легкоатлетом и специализируется на беге с барьерами. Более того, он установил национальный рекорд Украины в категории U-20 на дистанции 110 м с барьерами.

Степанов преодолел ее за 13,69 секунды во время чемпионата Европы. Также он является рекордсменом Украины среди юниоров в помещении на дистанции 60 метров (7,86 секунды).

На данный момент пара до сих пор не поженилась. Ярослава и Назар хотели оформить брак после Олимпийских игр-2024. Но легкоатлетка призналась, что ей не хочется устраивать роскошное торжество во время войны.

Свадьбу она хочет провести у себя на родине, а именно в Днепре. Более того, Ярослава признавалась, что не намерена заводить детей по крайней мере до Олимпиады-2028.



Магучих и Степанов пока не оформили брак / фото из инстаграма

Будет ли свадьба Магучих

Кроме того, в последнее время в СМИ стали распространяться слухи о возможном разрыве между Степановым и Магучих. В соцсетях перестали появляться их совместные фото, а в одном из интервью Ярослава резко высказалась по этому поводу.

Свадьбы не будет. Это личное, отвечать не буду. Следующий вопрос,

– заявила Магучих.

Впрочем, официально о разрыве отношений между легкоатлетами не сообщалось. Напомним, что Ярослава является одной из лучших прыгуний в высоту в мире.

Главные достижения Ярославы Магучих

Девушка завоевала "золото" на Олимпиаде-2024, где преодолела высоту 2 метра. А на Играх-2020 легкоатлетка завоевала бронзовую медаль в возрасте 19 лет.

Самым ярким моментом в карьере Магучих стал мировой рекорд, установленный в июле 2024 года. На этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже девушка преодолела отметку 2,10 метра.

Тем самым она установила мировой рекорд за всю историю прыжков в высоту среди женщин. Предыдущее достижение принадлежало болгарской легкоатлетке Стефе Костадиновой, которая прыгнула на 2,09 метра в далеком 1987 году.