Ольга Магучіх зазначила, що донька завжди дуже відповідально підходила до процесу тренувань. Її слова наводить ютубканал Міністерства молоді і спорту України.
Що про Ярославу Магучіх сказала її мама
Золота олімпійська медалістка зі стрибків у висоту не розмінювала спортивні цілі на бажання навіть короткострокового відпочинку.
Я іноді їй пропонувала: "Може, ти пропустиш тренування?", коли було якесь свято. Вона завжди казала: "Спершу тренування – а потім святкування",
– розповіла Ольга Магучіх.
Мати світової рекордсменки додала, що донька завжди націлювалася на те, що на неї дивитиметься велика аудиторія. Щоправда, успіх уявляла собі все ж дещо інакше.
Дуже любила співати та хотіла стати співачкою, казала: "Я збиратиму стадіони",
– додала Ольга Магучіх.
Нещодавно Ярослава все ж публічно заспівала. Спортсменка заспівала частину популярної пісні "Зірочка, палай" Анни Трінчер, коли перебувала у Києві.
Що відомо про кар’єру та життя Ярослави Магучіх
Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.
Відомо, що Ярослава вже довгий час зустрічається із хлопцем на ім'я Назар. Він є сином Тетяни Степанової, тренерки самої Магучіх.