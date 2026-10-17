Ольга Магучіх зазначила, що донька завжди дуже відповідально підходила до процесу тренувань. Її слова наводить ютубканал Міністерства молоді і спорту України.

Що про Ярославу Магучіх сказала її мама

Золота олімпійська медалістка зі стрибків у висоту не розмінювала спортивні цілі на бажання навіть короткострокового відпочинку.

Я іноді їй пропонувала: "Може, ти пропустиш тренування?", коли було якесь свято. Вона завжди казала: "Спершу тренування – а потім святкування",

– розповіла Ольга Магучіх.

Мати світової рекордсменки додала, що донька завжди націлювалася на те, що на неї дивитиметься велика аудиторія. Щоправда, успіх уявляла собі все ж дещо інакше.

Дуже любила співати та хотіла стати співачкою, казала: "Я збиратиму стадіони",

– додала Ольга Магучіх.

Нещодавно Ярослава все ж публічно заспівала. Спортсменка заспівала частину популярної пісні "Зірочка, палай" Анни Трінчер, коли перебувала у Києві.

Що відомо про кар’єру та життя Ярослави Магучіх

Протягом змагального сезону вона стала чемпіонкою світу в приміщенні, потім чемпіонкою Європи, а також першою в історії абсолютною чемпіонкою на змаганнях у Будапешті.

Відомо, що Ярослава вже довгий час зустрічається із хлопцем на ім'я Назар. Він є сином Тетяни Степанової, тренерки самої Магучіх.