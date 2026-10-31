Марта Костюк сенсаційно заявила про відмову від завершення сезону
На тлі проблеми із зап'ястям та непотрапляння у топ-8 чемпіонської гонки Марта Костюк збиралася більше не виходити на корт цього року. Проте тенісистка вирішила, що спробує вчепитися за останній шанс вперше в кар'єрі зіграти на Підсумковому турнірі.
В інтерв'ю "Великому тенісу України" Костюк оголосила, що поїде тренуватися до американського Індіан-Веллсу. Там вона буде сподіватися на відмову когось із суперниць.
Чи є шанс у Костюк стати учасницею Підсумкового турніру
Марта провела чудовий сезон, у якому вперше здобула титул на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.
Попри це, набраних очок не вистачило, щоб бути у чільній вісімці найкращих тенісисток року і відібратися на Підсумковий турнір, як це зробила Еліна Світоліна.
Втім Костюк має статус запасної, і за певних обставин може в останній момент приєднатися до спортсменок, які змагатимуться за останній титул сезону.
Сама Марта підтвердила, що вирушає до Індіан-Веллсу, де цьогоріч відбуватиметься Підсумковий турнір. Там вона чекатиме на новини про остаточний склад учасниць змагань.
Коли Підсумковий турнір у жіночому тенісі
Індіан-Веллс прийматиме заключний турнір сезону з 8 до 15 листопада. Традиційно він відбуватиметься не за звичною олімпійською системою на виліт, а з розподілом на дві групи і мінімум трьома матчами для кожної спортсменки.
Станом на зараз кваліфікацію на Підсумковий турнір пройшли такі вісім тенісисток:
- Олена Рибакіна (Казахстан)
- Аріна Соболенко
- Мірра Андреєва
- Лінда Носкова (Чехія)
- Джессіка Пегула (США)
- Корі Гофф (США)
- Еліна Світоліна (УКРАЇНА)
- Кароліна Мухова (Чехія)