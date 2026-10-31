Марта Костюк сенсационно заявила о намерении не завершать сезон

В интервью "Великому теннису Украины" Костюк сообщила, что отправится тренироваться в американский Индиан-Уэллс. Там она будет надеяться на отказ одной из соперниц.

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Есть ли у Костюк шанс стать участницей Итогового турнира

Марта провела великолепный сезон, в котором впервые завоевала титул на турнире серии WTA 1000 в Мадриде, а также дошла до полуфиналов на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Несмотря на это, набранных очков не хватило, чтобы войти в восьмерку лучших теннисисток года и пройти отбор на Итоговый турнир, как это сделала Элина Свитолина.

Впрочем, у Костюк есть статус запасной, и при определенных обстоятельствах она может в последний момент присоединиться к спортсменкам, которые будут бороться за последний титул сезона.

Сама Марта подтвердила, что отправляется в Индиан-Уэллс, где в этом году пройдет Итоговый турнир. Там она будет ждать новостей об окончательном составе участниц соревнований.

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Когда состоится Итоговый турнир по женскому теннису

Индиан-Уэллс примет заключительный турнир сезона с 8 по 15 ноября. Традиционно он будет проходить не по привычной олимпийской системе на выбывание, а с разделением на две группы и минимум тремя матчами для каждой спортсменки.

На данный момент квалификацию на Итоговый турнир прошли такие восемь теннисисток: