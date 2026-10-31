Марта Костюк сенсационно заявила о намерении не завершать сезон

Марта Костюк / Фото: Getty Images
На фоне проблем с запястьем и непопадания в топ-8 чемпионской гонки, Марта Костюк собиралась больше не выходить на корт в этом году. Однако теннисистка решила, что попробует ухватиться за последний шанс впервые в карьере сыграть на Итоговом турнире.
В интервью "Великому теннису Украины" Костюк сообщила, что отправится тренироваться в американский Индиан-Уэллс. Там она будет надеяться на отказ одной из соперниц.
Есть ли у Костюк шанс стать участницей Итогового турнира
Марта провела великолепный сезон, в котором впервые завоевала титул на турнире серии WTA 1000 в Мадриде, а также дошла до полуфиналов на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
Несмотря на это, набранных очков не хватило, чтобы войти в восьмерку лучших теннисисток года и пройти отбор на Итоговый турнир, как это сделала Элина Свитолина.
Впрочем, у Костюк есть статус запасной, и при определенных обстоятельствах она может в последний момент присоединиться к спортсменкам, которые будут бороться за последний титул сезона.
Сама Марта подтвердила, что отправляется в Индиан-Уэллс, где в этом году пройдет Итоговый турнир. Там она будет ждать новостей об окончательном составе участниц соревнований.
Когда состоится Итоговый турнир по женскому теннису
Индиан-Уэллс примет заключительный турнир сезона с 8 по 15 ноября. Традиционно он будет проходить не по привычной олимпийской системе на выбывание, а с разделением на две группы и минимум тремя матчами для каждой спортсменки.
На данный момент квалификацию на Итоговый турнир прошли такие восемь теннисисток:
- Елена Рыбакина (Казахстан)
- Арина Соболенко
- Мирра Андреева
- Линда Носкова (Чехия)
- Джессика Пегула (США)
- Кори Гофф (США)
- Элина Свитолина (УКРАИНА)
- Каролина Мухова (Чехия)
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