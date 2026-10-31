Марта Костюк сенсаційно заявила про відмову від завершення сезону

В інтерв'ю "Великому тенісу України" Костюк оголосила, що поїде тренуватися до американського Індіан-Веллсу. Там вона буде сподіватися на відмову когось із суперниць.

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Чи є шанс у Костюк стати учасницею Підсумкового турніру

Марта провела чудовий сезон, у якому вперше здобула титул на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.

Попри це, набраних очок не вистачило, щоб бути у чільній вісімці найкращих тенісисток року і відібратися на Підсумковий турнір, як це зробила Еліна Світоліна.

Втім Костюк має статус запасної, і за певних обставин може в останній момент приєднатися до спортсменок, які змагатимуться за останній титул сезону.

Сама Марта підтвердила, що вирушає до Індіан-Веллсу, де цьогоріч відбуватиметься Підсумковий турнір. Там вона чекатиме на новини про остаточний склад учасниць змагань.

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Коли Підсумковий турнір у жіночому тенісі

Індіан-Веллс прийматиме заключний турнір сезону з 8 до 15 листопада. Традиційно він відбуватиметься не за звичною олімпійською системою на виліт, а з розподілом на дві групи і мінімум трьома матчами для кожної спортсменки.

Станом на зараз кваліфікацію на Підсумковий турнір пройшли такі вісім тенісисток: