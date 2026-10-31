Спорт Top News
Спорт Top News
Live
Переглядів: Час читання:2 хв

Марта Костюк сенсаційно заявила про відмову від завершення сезону

Андрій Олійник
Марта Костюк не завершує сезон

Марта Костюк / Фото Getty Images

На тлі проблеми із зап'ястям та непотрапляння у топ-8 чемпіонської гонки Марта Костюк збиралася більше не виходити на корт цього року. Проте тенісистка вирішила, що спробує вчепитися за останній шанс вперше в кар'єрі зіграти на Підсумковому турнірі.

В інтерв'ю "Великому тенісу України" Костюк оголосила, що поїде тренуватися до американського Індіан-Веллсу. Там вона буде сподіватися на відмову когось із суперниць.

 
Adv

Чи є шанс у Костюк стати учасницею Підсумкового турніру

Марта провела чудовий сезон, у якому вперше здобула титул на турнірі серії WTA 1000 в Мадриді, а також дійшла до півфіналів на Ролан Гаррос і Вімблдоні.

Попри це, набраних очок не вистачило, щоб бути у чільній вісімці найкращих тенісисток року і відібратися на Підсумковий турнір, як це зробила Еліна Світоліна.

Втім Костюк має статус запасної, і за певних обставин може в останній момент приєднатися до спортсменок, які змагатимуться за останній титул сезону.

Сама Марта підтвердила, що вирушає до Індіан-Веллсу, де цьогоріч відбуватиметься Підсумковий турнір. Там вона чекатиме на новини про остаточний склад учасниць змагань.

Реклама

Коли Підсумковий турнір у жіночому тенісі

Індіан-Веллс прийматиме заключний турнір сезону з 8 до 15 листопада. Традиційно він відбуватиметься не за звичною олімпійською системою на виліт, а з розподілом на дві групи і мінімум трьома матчами для кожної спортсменки.

Станом на зараз кваліфікацію на Підсумковий турнір пройшли такі вісім тенісисток:

  • Олена Рибакіна (Казахстан)
  • Аріна Соболенко
  • Мірра Андреєва
  • Лінда Носкова (Чехія)
  • Джессіка Пегула (США)
  • Корі Гофф (США)
  • Еліна Світоліна (УКРАЇНА)
  • Кароліна Мухова (Чехія)

Повʼязані теми:

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Реклама
Adv