"Не думаю, що цей поляк тут надовго": легенда Динамо зробив заяву про нового тренера команди

Після поразки від Полісся в чемпіонаті України в Динамо змінився тренер. Ігоря Костюка відправили у відставку, а Мацей Кендзьорек уже дебютував на чолі киян із приставкою в. о.

Думкою про нового коуча столичної команди поділився легендарний гравець Динамо Олег Кузнецов в інтерв'ю для видання БЛІК.

Що про Кендзьорека сказав Кузнецов

За словами Олега Кузнецова, до відставки Ігоря Костюка з посади наставника Динамо все йшло. Він мав величезний кредит довіри, особливо після того, як вилетів із кваліфікацій до Ліги Європи та Ліги конференцій.

Будь-кого іншого на його місці звільнили б значно раніше. Проте йому дали можливість працювати далі, підтягувати молодь, із якою він працював у юнацькій команді U-19. Утім усьому є межа. Терпіння луснуло, бо не було ні результату, ні гри. Якість футболу відверто не вражала,

– зазначив Кузнецов.

Щодо Кендзьорека, то український фахівець висловив переконання, що він не затримається в Динамо надовго. Навіть попри те, що привіз своїх асистентів. Хоча додав, що в кожного тренера все вирішує результат.

Якщо кияни вдало пройдуть осінньо-зимовий відрізок до паузи, закріпляться в першій трійці та матимуть шанси весною боротись за чемпіонство, то Кендзьорека цілком можуть залишити,

– зауважив легендарний ветеран динамівців.

За словами Кузнецова, зараз робити висновки про рівень Кендзьорека як тренера зарано. Одного матчу проти Кудрівки замало. За такий короткий термін перебудувати щось кардинально неможливо. Попереду буде пауза на збірні, й це для поляка чудова можливість попрацювати з командою.

Що відомо про Кендзьорека

Мацей Кендзьорек працював у тренерському штабі Динамо під керівництвом і Олександра Шовковського, і Ігоря Костюка. Там він відповідав за стандарти, тобто за тактику під час розіграшу кутових і штрафних.

Повідомлялось, що президент киян Ігор Суркіс на посаду наставника столичної команди розглядав екскоуча Шахтаря Патріка ван Леувена. Він саме був звільнений із Кривбасу.

Кендзьорек же після перемоги над Кудрівкою одразу отримав складний іспит у Кубку України. Динамо під керівництвом поляка зустрілось на виїзді з Шахтарем.