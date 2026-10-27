"Не думаю, что этот поляк здесь надолго": легенда Динамо высказался о новом тренере команды

Своим мнением о новом тренере столичной команды поделился легендарный игрок Динамо Олег Кузнецов. Он высказался об этом в интервью изданию БЛИК.

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Что Кузнецов сказал о Кендзьореке

По словам Олега Кузнецова, к отставке Игоря Костюка с поста главного тренера Динамо все шло. У него был огромный кредит доверия, особенно после того, как он вылетел из квалификации в Лигу Европы и Лигу конференций.

Любого другого на его месте уволили бы гораздо раньше. Однако ему дали возможность продолжать работать, подтягивать молодежь, с которой он работал в юношеской команде U-19. Впрочем, всему есть предел. Терпение лопнуло, потому что не было ни результата, ни игры. Качество футбола откровенно не впечатляло– отметил Кузнецов.

Что касается Кендзьорека, то украинский специалист выразил уверенность, что тот не задержится в Динамо надолго. Даже несмотря на то, что привез своих ассистентов. Хотя добавил, что для каждого тренера все решает результат.

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Если киевляне успешно пройдут осенне-зимний отрезок до паузы, закрепятся в первой тройке и будут иметь шансы весной бороться за чемпионство, то Кендзьорека вполне могут оставить– отметил легендарный ветеран Динамо.

По словам Кузнецова, сейчас делать выводы об уровне Кендзьорека как тренера рано. Одного матча против Кудровки недостаточно. За такой короткий срок кардинально что-то перестроить невозможно. Впереди будет пауза на сборные, и это для поляка отличная возможность поработать с командой.

Что известно о Кендзьореке

Мацей Кендзьорек работал в тренерском штабе Динамо под руководством и Александра Шовковского, и Игоря Костюка. Там он отвечал за стандарты, то есть за тактику при розыгрыше угловых и штрафных.

Сообщалось, что президент киевлян Игорь Суркис на должность наставника столичной команды рассматривал экс-тренера Шахтера Патрика ван Леувена. Он как раз был уволен из Кривбасса.

Кендзьорек же после победы над Кудровкой сразу же получил сложный экзамен в Кубке Украины. Динамо под руководством поляка встретилось на выезде с Шахтером.