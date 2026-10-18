Динамо тренуватиме бакалавр політичних наук з Польщі: що відомо про Мацея Кендзьорека

Після змін на тренерському містку Динамо команду очолив польський фахівець Мацей Кендзьорек. Раніше він працював асистентом Ігоря Костюка та спеціалізувався на аналізі матчів і стандартах.

Польський тренер має досвід роботи в кількох клубах своєї країни, а також у молодіжній збірній Польщі. У його кар'єрі є чемпіонський титул із Лехом, успішний період у Ракуві та досвід самостійної роботи в елітному дивізіоні польського футболу, повідомляє 24 Канал.

Від нижчих ліг до чемпіонства з Лехом

Мацей Кендзьорек народився 1 липня 1980 року. Він здобув ступінь бакалавра політичних наук і має тренерську ліцензію UEFA Pro. Тренерську кар'єру розпочав у 2003 році, працюючи з юнацькими командами, а згодом очолював польські клуби нижчих дивізіонів.

Важливим етапом у його професійному становленні стала робота в Ракуві. У 2016 році Кендзьорек приєднався до штабу Марека Папшуна, де відповідав за тренерську роботу, аналіз суперників і стандартні положення. За цей період команда пройшла шлях із третього за силою дивізіону до еліти польського футболу.

У 2019 році фахівець допомагав молодіжній збірній Польщі U-21 готуватися до чемпіонату Європи. Пізніше працював в Арці з Гдині, а влітку 2021 року став частиною тренерського штабу Леха з Познані. Разом із цією командою він виграв чемпіонат Польщі сезону-2021/2022. Наступного сезону Лех дістався чвертьфіналу Ліги конференцій.

Самостійна робота та новий виклик у Динамо

У грудні 2023 року Кендзьорек уперше отримав можливість повноцінно попрацювати головним тренером на рівні польської Екстракласи, очоливши Радомяк. Дебют виявився успішним: команда перемогла Відзев з рахунком 3:0. Упродовж сезону Радомяк також здобував перемоги над сильними суперниками, зокрема Ракувом і Легією.

Однак стабільності команді бракувало. За керівництва Кендзьорека Радомяк провів 17 матчів у чемпіонаті Польщі, здобув п'ять перемог, чотири рази зіграв унічию та зазнав восьми поразок. У травні 2024 року тренер залишив посаду.

До Динамо польський фахівець прийшов у серпні минулого року як спеціаліст із тактичного аналізу та стандартних положень. За його словами, під час відбору кандидатів на роботу в київському клубі його кандидатуру розглядали дистанційно, а рекомендації збирали в представників футбольного середовища.

Кендзьорек пояснював, що погодився на пропозицію через масштаб клубу та можливість випробувати себе на новому футбольному ринку. Тепер перед польським фахівцем стоїть значно складніше завдання – використати свій досвід уже в ролі виконувача обов'язків головного тренера київського Динамо.

Нагадаємо, після матчу 9-го туру проти Полісся президент "біло-синіх" Ігор Суркіс прийняв рішення відправити у відставку Ігоря Костюка.