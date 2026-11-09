Зірка Динамо несподівано поїхав зі збірної України

Футболіст київського Динамо Матвій Пономаренко достроково залишив розташування національної команди. Форвард не зіграє у двох заключних матчах Ліги націй через пошкодження.

Про втрату нападника повідомила у своєму телеграмі Української асоціації футболу. 20-річний гравець мав стати одним із варіантів для атаки збірної у листопадових поєдинках.

Чому Пономаренко залишив збірну України

Проблеми зі здоров'ям у форварда виникли після матчу 12-го туру УПЛ між Шахтарем і Динамо, який завершився безгольовою нічиєю – 0:0. Пономаренко вийшов у стартовому складі киян, але не дограв зустріч до кінця та був замінений на 71-й хвилині.

Згодом нападник пропустив відкрите тренування збірної України в Ужгороді. Головний тренер Андреа Мальдера тоді повідомив, що футболісту необхідно пройти додаткове медичне обстеження.

У підсумку Пономаренко не зможе допомогти синьо-жовтим у найближчих поєдинках. Інформації про характер пошкодження та терміни відновлення футболіста поки не оприлюднили.

Хто замінить форварда Динамо у збірній

Замість Пономаренка тренерський штаб викликав до національної команди нападника Болоньї Артема Довбика. Форвард раніше перебував у резервному списку збірної України.

Водночас ігрової практики в клубі Довбику цього сезону бракує. За Болонью український нападник сумарно провів на полі лише 27 хвилин.

Нагадаємо, що збірна України проведе два вирішальні матчі Ліги націй сезону 2026/2027. 14 листопада команда Андреа Мальдери зіграє на виїзді проти Північної Ірландії, а вже 17 листопада у номінально домашньому поєдинку зустрінеться з Грузією.