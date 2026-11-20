Український вінгер Михайло Мудрик опинився під новою хвилею критики в Англії. У Тоттенгемі вимагають якнайшвидше позбутися футболіста після його резонансних заяв.

Виступи українця в англійському футболі супроводжуються не лише проблемами зі спортивною кар'єрою, а й гучними суперечками поза полем. Як повідомляє наближене до Тоттенгема видання Hotspur Lane у мережі Х, слова Мудрика про давнє бажання грати за принципового суперника лондонців викликали обурення серед уболівальників клубу.

У Тоттенгемі вимагають розірвати оренду Мудрика

Причиною невдоволення стали слова українця про те, що свого часу він мріяв стати гравцем Арсенала, однак його агенти організували перехід до Челсі.

Таке зізнання не сподобалося представникам медіа, які висвітлюють діяльність Тоттенгема. Вони нагадали, що Мудрик нині є футболістом їхнього клубу, а тому подібні висловлювання вважають недоречними.

Хоча всім добре відомо, що він був близький до переходу в Арсенал і, ймовірно, хотів там грати, як він взагалі може дозволяти собі такі висловлювання, будучи гравцем Тоттенгема, особливо з огляду на те, що за весь час перебування в клубі він жодного разу не був доступний для гри? Залишається сподіватися, що ми зможемо розірвати його оренду якомога швидше,

– написало видання.

Що відбувається з кар'єрою українця в Англії

Нагадаємо, Мудрик має контракт із Челсі, але сезон 2026/27 проводить в оренді у Тоттенгемі. Лондонський клуб погодився відпустити українця після того, як для нього не знайшлося місця в основній команді.

Влітку Футбольна асоціація Англії та WADA домовилися про скорочення допінгової дискваліфікації футболіста до вже відбутого терміну. Це стало можливим після зміни технічних норм щодо допустимих меж виявлення мельдонію, тож Мудрик отримав право негайно повернутися до футболу.

Однак його скандальне інтерв'ю Дмитру Гордону спричинило нові проблеми. Раніше британський журналіст Саймон Джордан назвав українця дурнем через його спроби пояснити обставини позитивного допінг-тесту та звинувачення на адресу УАФ. Журналіст обурився позицією футболіста та наголосив, що саме спортсмен повинен відповідати за вживання заборонених речовин.