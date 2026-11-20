Выступления украинца в английском футболе сопровождаются не только проблемами со спортивной карьерой, но и громкими скандалами за пределами поля. Как сообщает близкое к Тоттенхэму издание Hotspur Lane в сети X, слова Мудрика о давнем желании играть за принципиального соперника лондонцев вызвали возмущение среди болельщиков клуба.

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В Тоттенхэме требуют как можно скорее расторгнуть аренду Мудрика

Причиной недовольства стали слова украинца о том, что в свое время он мечтал стать игроком Арсенала, однако его агенты организовали переход в Челси.

Такое признание не понравилось представителям СМИ, освещающим деятельность Тоттенхэма. Они напомнили, что Мудрик в настоящее время является футболистом их клуба, а потому подобные высказывания считают неуместными.

Хотя всем хорошо известно, что он был близок к переходу в Арсенал и, вероятно, хотел там играть, как он вообще может позволять себе такие высказывания, будучи игроком Тоттенхэма? Особенно с учетом того, что за все время пребывания в клубе он ни разу не был готов к игре? Остается надеяться, что мы сможем расторгнуть его аренду как можно скорее– написало издание.

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Что происходит с карьерой украинца в Англии

Напомним, у Мудрика есть контракт с Челси, но сезон 2026/27 он проводит в аренде в Тоттенхэме. Лондонский клуб согласился отпустить украинца после того, как для него не нашлось места в основной команде.

Летом Футбольная ассоциация Англии и ВАДА договорились о сокращении допинговой дисквалификации футболиста до уже отбытого срока. Это стало возможным после изменения технических норм, что касается допустимых пределов обнаружения мельдония, поэтому Мудрик получил право немедленно вернуться в футбол.

Однако его скандальное интервью Дмитрию Гордону вызвало новые проблемы. Ранее британский Журналист Саймон Джордан назвал украинца дураком из-за его попыток объяснить обстоятельства положительного допинг-теста и обвинений в адрес УАФ. Журналист возмутился позицией футболиста и подчеркнул, что именно спортсмен должен отвечать за употребление запрещенных веществ.