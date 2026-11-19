Скандал вокруг 25-летнего вингера активно обсуждается не только в украинском спортивном медиапространстве. Как сообщает talkSPORT, британский журналист возмутился попыткой футболиста объяснить обстоятельства положительного допинг-теста и напомнил, кто должен нести ответственность за употребление запрещенных веществ.

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Что сказал британский журналист о Мудрике

Саймон Джордан резко раскритиковал Михаила Мудрика после его слов о том, что запрещенное вещество могло попасть в его организм во время пребывания в лагере сборной Украины.

По мнению журналиста, футболист не должен перекладывать ответственность за положительный допинг-тест на национальную команду или других людей. Джордан подчеркнул, что каждый спортсмен самостоятельно отвечает за препараты и вещества, которые попадают в его организм.

Он дурак! Спортсмен сам несет ответственность за то, что попадает в его организм. Нельзя перекладывать вину за положительный допинг-тест на сборную Украины или кого-то другого. То, что ты употребляешь, – твоя личная ответственность– заявил Джордан.

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Что Мудрик ранее заявил о допинговом скандале

Напомним, в конце 2024 года стало известно о положительном результате допинг-пробы Михаила Мудрика. В его организме обнаружили запрещенное вещество, после чего украинский футболист оказался под временным отстранением от футбола.

В недавнем интервью Мудрик рассказал свою версию событий. Он заявил, что запрещенный препарат попал в его организм во время пребывания в расположении сборной Украины.

Футболист также подчеркнул, что в Англии таких препаратов нет, поставив под сомнение возможность их использования там.

На обвинения Мудрика ответил глава УАФ Андрей Шевченко, который назвал слова футболиста безосновательной клеветой.