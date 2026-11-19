Скандал навколо 25-річного вінгера активно обговорюється не лише в українському спортивному медіапросторі. Як повідомляє talkSPORT, британський журналіст обурився спробою футболіста пояснити обставини позитивного допінг-тесту та нагадав, хто має відповідати за вживання заборонених речовин.

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Що сказав британський журналіст про Мудрика

Саймон Джордан різко розкритикував Михайла Мудрика після його слів про те, що заборонена речовина могла потрапити до його організму під час перебування у таборі збірної України.

На думку журналіста, футболіст не повинен перекладати відповідальність за позитивний допінг-тест на національну команду чи інших людей. Джордан наголосив, що кожен спортсмен самостійно відповідає за препарати та речовини, які потрапляють до його організму.

Він дурень! Спортсмен сам несе відповідальність за те, що потрапляє до його організму. Не можна перекладати провину за позитивний допінг-тест на збірну України чи когось іншого. Те, що ти вживаєш, – твоя особиста відповідальність– заявив Джордан.

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Що Мудрик раніше заявив про допінговий скандал

Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо про позитивний результат допінг-проби Михайла Мудрика. У його організмі виявили заборонену речовину, після чого український футболіст опинився під тимчасовим відстороненням від футболу.

У нещодавньому інтерв'ю Мудрик розповів власну версію подій. Він заявив, що заборонений препарат потрапив до його організму під час перебування у розташуванні збірної України.

Футболіст також наголосив, що в Англії таких препаратів немає, поставивши під сумнів можливість їхнього використання там.

На звинувачення Мудрика відповів очільник УАФ Андрій Шевченко, який назвав слова футболіста безпідставним наклепом.