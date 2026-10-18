"Соромно дивитися": Маркевич розніс Динамо після поразки від Полісся

Мирон Маркевич жорстко розкритикував київське Динамо після поразки від Полісся у центральному матчі 9-го туру УПЛ. Легендарний тренер поставив під сумнів рівень футболістів киян і заявив про відсутність у них характеру.

На думку фахівця, проблема динамівців полягає не лише в результатах, а й у ставленні гравців до своїх обов'язків. Своєю оцінкою поєдинку Мирон Маркевич поділився в коментарі для Sport.ua.

Маркевич жорстко пройшовся по футболістах Динамо

У неділю, 18 жовтня, житомирське Полісся здобуло перемогу над Динамо, попри те, що господарі поля майже весь матч провели в меншості.

Полісся хотіло перемогти, а чому Динамо вийшло на поле, для мене так і залишилося питанням,

– заявив Маркевич.

Фахівець також іронічно висловився про прогрес киян в останніх матчах, зазначивши, що футболісти хіба що набрали у вазі. Водночас у грі команди він не побачив нічого цікавого чи розумного.

Найбільш різка оцінка пролунала на адресу складу Динамо. Маркевич переконаний, що нинішні виконавці не відповідають статусу одного з найтитулованіших клубів України.

Це не футболісти для такого славетного клубу. Свого часу більшість із нинішніх гравців навіть за Динамо-2 не грала б. Соромно дивитися на цю команду,

– наголосив тренер.

Зміна тренера не розв'яже проблем Динамо

Маркевич вважає, що кадрові рішення на тренерському містку самі по собі не допоможуть киянам повернутися на переможний шлях. На його переконання, рівень футболістів і відсутність належної самовіддачі є значно глибшими проблемами.

Тренер також розкритикував поведінку гравців у складних ігрових ситуаціях. Коли суперники посилюють тиск у центрі поля та діють щільніше, динамівці, за його словами, втрачають упевненість і перестають боротися.

Водночас Маркевич не вважає, що Динамо вже остаточно втратило шанси на медалі чемпіонату. На його думку, за місця на п'єдесталі можуть боротися шість-сім команд.

Нагадаємо, після матчу проти Полісся керівництво київського клубу звільнило Ігоря Костюка. Виконуючим обов'язки головного тренера призначили поляка Мацея Кендзьорека.