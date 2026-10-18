По мнению специалиста, проблема "динамовцев" заключается не только в результатах, но и в отношении игроков к своим обязанностям. Своей оценкой матча Мирон Маркевич поделился в комментарии для Sport.ua.

Маркевич жестко раскритиковал футболистов Динамо

В воскресенье, 15 октября, житомирское Полесье одержало победу над Динамо, несмотря на то, что хозяева поля почти весь матч провели в меньшинстве.

Полесье хотело победить, а почему Динамо вышло на поле, для меня так и осталось загадкой,

– заявил Маркевич.

Специалист также иронично отозвался о прогрессе киевлян в последних матчах, отметив, что футболисты разве что набрали в весе. В то же время в игре команды он не увидел ничего интересного или разумного.

Наиболее резкая оценка прозвучала в адрес состава Динамо. Маркевич убежден, что нынешние игроки не соответствуют статусу одного из самых титулованных клубов Украины.

Это не футболисты для такого славного клуба. В свое время большинство нынешних игроков даже за Динамо-2 не играло бы. Стыдно смотреть на эту команду,

– подчеркнул тренер.

Смена тренера не решит проблем Динамо

Маркевич считает, что кадровые решения на тренерском мостике сами по себе не помогут киевлянам вернуться на победный путь. По его мнению, уровень футболистов и отсутствие должной самоотдачи являются гораздо более глубокими проблемами.

Тренер также раскритиковал поведение игроков в сложных игровых ситуациях. Когда соперники усиливают давление в центре поля и действуют плотнее, динамовцы, по его словам, теряют уверенность и перестают бороться.

В то же время Маркевич не считает, что Динамо уже окончательно утратило шансы на медали чемпионата. По его мнению, за места на пьедестале могут бороться шесть-семь команд.

Напомним, после матча против Полесья руководство киевского клуба уволило Игоря Костюка. Исполняющим обязанности главного тренера назначили поляка Мацея Кендзьорека.