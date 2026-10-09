Не Ф'юрі чи Вайлдер: Усик обрав найбільш несподіваного суперника на наступний бій

Олександр Усик ще не назвав ім'я суперника для свого наступного бою. Цей поєдинок може стати останнім у кар'єрі українця.

Як повідомляє ютуб-канал Ring Magazine, Олександр Усик уже визначився, з ким хоче провести свій бій у 2027 році. Цікаво, що це не Тайсон Ф'юрі чи Деонтей Вайлдер, про яких була інформація раніше.

Кого Усик обрав собі в суперники

Інсайдер Майк Коппінджер розповів, що колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик дуже зацікавлений у поєдинку з чемпіоном у важкій вазі за версіями WBA та WBO Давідом Бенавідесом. Рекорд боксера складається з 32 поєдинків, і всі він виграв, 25 із них нокаутом.

Коппінджер додав, що Усик волів би провести цей поєдинок уже у 2027 році. Раніше була інформація, що українець хоче провести свій прощальний бій із Деонтеєм Вайлдером у березні наступного року. Утім сам Майк Коппінджер розповів, що перемовини між українським й американським боксерами зайшли в глухий кут й очевидно бою між ними не буде.

Що відомо про Давіда Бенавідеса

Давід Бенавідес – непереможний боксер, який не програв жодного свого поєдинку. Він є одним із найнебезпечніших і найвідоміших бійців сучасності. Усе завдяки своєму агресивному темпу, шаленому стилю та нищівному удару.

Уже у 20 років він завоював титут WBC, що зробило його наймолодшим чемпіоном в історії. Однак через проблеми з дисципліною поза рингом, зокрема, з кокаїном, він двічі втрачав свої пояси без бою.

Сам боксер неодноразово заявляв, що хоче посісти місце на боксерському "Олімпі". Зокрема, він збирається підніматись у надважку вагу. Бенавідес неодноразово заявляв, що хотів би зустрітись на рингу з Олександром Усиком.

Раніше масла у вогонь щодо того, хто стане наступним суперником Олександра Усика, підлив Тайсон Ф'юрі. Британець заявив, що прагне третього бою з українцем. Він згадав перші 2 поразки Усику, заявив, що суддівством там було несправедливим і запевнив, що переміг би колишнього абсолютного чемпіона світу за чесного арбітражу.