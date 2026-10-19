300 мільйонів доларів доходів: Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу

Журнал Forbes склав рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу в сезоні 2026/27. Лідер рейтингу має дохід у розмірі 300 мільйонів доларів.

У рейтингу журналу Forbes враховуються зарплата й інші доходи, які футболіст отримує безпосередньо від клубу, а також доходи від неспортивних активностей.

Хто ввійшов до рейтингу

Найбільш високооплачуваним гравцем світу є Кріштіану Роналду. Гравець Аль-Насра, за даними видання, отримує 250 мільйонів доларів різноманітних виплат безпосередньо від свого клубу. Ще 50 мільйонів доларів – це виплати за позафутбольну діяльність, яку португалець здійснює цього сезону.

На другому місці – одвічний конкурент Роналду – Ліонель Мессі. Аргентинець отримує 145 мільйонів доларів. Цікаво, що позафутбольна діяльність приносить гравцю Інтера Маямі навіть більше грошей, ніж клуб – 75 мільйонів доларів проти 70 мільйонів доларів.

Замикає трійку перший представник клубного футболу Європи – Кіліан Мбаппе. Француз отримує в Реалі 70 мільйонів доларів. Ще 30 мільйонів доларів – від неспортивних активностей. Тож сумарно в Мбаппе 100 мільйонів доларів доходів за сезон.

Як повністю виглядає рейтинг журналу Forbes

До топ-10 рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів за версією видання Forbes увійшли загалом 7 представників європейського футболу та 3 гравці, які наразі виступають на інших континентах. Повністю рейтинг виглядає так:

Кріштіану Роналду (Аль-Наср) – 300 мільйонів доларів (250+50) Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 145 мільйонів доларів (70+75) Кіліан Мбаппе (Реал) – 100 мільйонів доларів (70+30) Ерлінг Голанд (Ман Сіті) – 85 мільйонів доларів (60+25) Вінісіус Жуніор (Реал) – 76 мільйонів доларів (48+28) Ламін Ямаль (Барселона) – 55 мільйонів доларів (35+20) Садіо Мане (Аль-Наср) – 54 мільйони доларів (50+4) Джуд Беллінгем (Реал) – 45 мільйонів доларів (29+16) Гаррі Кейн (Баварія) – 42 мільйони доларів (29+13) Мохамед Салах (Трабзонспор) – 40 мільйонів доларів (20+20)

Що відомо про Роналду

Довкола Роналду досі розвивається скандал у збірній Португалії. Він влаштував демарш із національної команди під час матчів Ліги націй. Потому написав у своїх соцмережах, що причиною цього стало те, що наставник збірної Португалії Жорже Жезуш не дотримав свого слова перед ним.

Тепер із заявами щодо майбутнього Роналду в національній команді виступають представники його родини. Зокрема, сестра футболіста говорила, що за цього коуча її брат у збірну не повернеться. Разом із тим федерація також дискваліфікувала Кріштіану з національної команди, але готова одразу скасувати це рішення в разі примирення між гравцем і тренером.