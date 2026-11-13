Справжній тюремний термін: Нурмагомедова засудили за напад на Двалішвілі

Російський боєць Усман Нурмагомедов отримав тюремне ув'язнення за напад на грузинського спортсмена Мераба Двалішвілі. Також покарання отримали й члени його команди.

ACD MMA повідомило, що Нурмагомедов отримав покарання в ОАЕ за свій напад на грузина. Росіянин і 5 його друзів найближчі місяці проведуть за ґратами.

Яке покарання отримав Нурмагомедов

Російський боєць Нурмагомедов проведе за ґратами наступні 6 місяців в Абу-Дабі. Також усі учасники нападу мають сплатити штраф розміром у 300 тисяч дірхамов. Це приблизно 82 тисячі доларів. Коли всі п'ятеро відбудуть своє покарання, їх депортують із ОАЕ.

Нагадаємо, що інцидент із нападом на Двалішвілі стався в одному з готелів ОАЕ. Це сталось під час того, як грузинський спортсмен давав інтерв'ю.

Які відомі подробиці затримання росіянина

Одразу після бійки російського спортсмена Нурмагомедова затримала поліція. Також правоохоронці доставили у відділок 2 людей, які знімали дійство на відео.

Загалом поліція передала до прокуратури справи вісьмох затриманих учасників інциденту. Уже кілька діб вони перебували під охороною поліцейських.

Відомо, що в ОАЕ політика нульової терпимості до порушення місцевих законів. Бійка в публічному місці вважається справжнім злочином.

Цікаво, що штраф за бійку в публічному місці отримав і Двалішвілі. Він, а також Лазішвілі, оштрафовані на 50 тисяч дірхамів кожен.

Нагадаємо, що на підтримку грузинського спортсмена виступили Каха Каладзе та Хвіча Кварацхелія. Колишній гравець Динамо та Мілану, а нині мер Тбілісі сказав, що вчинок Нурмагомедова немає нічого спільного ні зі спортивною честю, ні з гідністю.

Футболіст ПСЖ зазначив, що Двалішвілі та Лазішвілі показали міць грузинського народу. Мовляв, навіть атакувавши спортсменів зі спини, росіяни нічого не змогли з ними вдіяти.