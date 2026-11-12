Хвіча Кварацхелія виступив із заявою після того, як в ОАЕ побили прихильника України Двалішвілі

Нападник збірної Грузії звернувся до земляка на своїй сторінці в інстаграмі.

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Кварацхелія підтримав Двалішвілі

"Мерабе, Сабо! Дякую, ми з вами! Ви ще раз показали світу, що означає бути грузином, чоловіком і людиною. На відміну від тих, хто боягузливо, підкравшись зі спини та за нерівних умов, спробував вас здолати. Чоловіки так не чинять. І, звісно, у них нічого не вийшло – з грузинами таке ніколи не вийде", – написав Кварацхелія.

Кварацхелія підтримав Двалішвілі / Скриншот допису Хвічі в інстаграмі

Що відомо про напад на Двалішвілі

Нагадаємо, ввечері 11 листопада Мераб Двалішвілі, який активно підтримує Україну у війні з Росією, повідомив, що став жертвою нападу з боку Усмана Нурмагомедова та його команди.

Згодом у мережі опублікували відео інциденту, на якому російський боєць разом зі своїми братами вступає в конфлікт із грузинським спортсменом безпосередньо під час інтерв'ю.

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Після сутички Нурмагомедова затримали в ОАЕ.

На інцидент відреагував і чемпіон UFC Іслам Махачев. Він виступив на захист Нурмагомедова, водночас згадавши про попередній конфлікт за участю дагестанського бійця. За словами Махачева, тоді Двалішвілі дозволив собі образливі висловлювання на адресу його матері.