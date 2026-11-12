Хвича Кварацхелия выступил с заявлением после того, как в ОАЭ избили сторонника Украины Двалишвили

Нападающий сборной Грузии обратился к своему земляку на своей странице в инстаграме.

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Кварацхелия поддержал Двалишвили

"Мерабе, Сабо! Спасибо, мы с вами! Вы еще раз показали миру, что значит быть грузином, мужчиной и человеком. В отличие от тех, кто трусливо, подкравшись сзади и в неравных условиях, попытался вас победить. Мужчины так не поступают. И, конечно, у них ничего не вышло – с грузинами такое никогда не получится", – написал Кварацхелия.

Кварацхелия поддержал Двалишвили / Скриншот поста Хвичи в инстаграме

Что известно о нападении на Двалишвили

Напомним, вечером 11 ноября Мераб Двалишвили, который активно поддерживает Украину в войне с Россией, сообщил, что стал жертвой нападения со стороны Усмана Нурмагомедова и его команды.

Впоследствии в сети появилось видео инцидента, на котором российский боец вместе со своими братьями вступает в конфликт с грузинским спортсменом прямо во время интервью.

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После стычки Нурмагомедов был задержан в ОАЭ.

На инцидент отреагировал и чемпион UFC Ислам Махачев. Он выступил в защиту Нурмагомедова, одновременно упомянув о предыдущем конфликте с участием дагестанского бойца. По словам Махачева, тогда Двалишвили позволил себе оскорбительные высказывания в адрес его матери.