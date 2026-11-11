Кривава сутичка в Абу-Дабі: ексчемпіон UFC звинуватив Нурмагомедова у нападі

Колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі опублікував емоційне відеозвернення в інстаграмі. Двалішвілі обурився діями російського бійця та поставив під сумнів його мужність.

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Двалішвілі показав наслідки нападу

У своєму зверненні Мераб розповів, що приїхав до Абу-Дабі разом із другом. За його словами, Усман Нурмагомедов та кілька його товаришів підкралися до них ззаду та влаштували напад.

Грузинський спортсмен продемонстрував обличчя в крові та не приховував обурення через те, що, як він стверджує, нападники мали чисельну перевагу.

Якщо хочеш поговорити про бій, давай зробимо це по-справжньому, брате. Ви, б***ь, напали на нас, коли нас було всього двоє. І, типу, ви, хлопці, були готові, брате. Що за хрінь? Ми кровоточимо, ми б'ємося, ми воюємо. А ви, хлопці, просто підступні типи, брате. Ви, хлопці, не справжні чоловіки– заявив Двалішвілі.

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Він також наголосив, що не розуміє, як професійні бійці можуть вдаватися до подібних дій поза спортивним майданчиком.

Публічної позиції Усмана Нурмагомедова щодо інциденту наразі немає.

Що відомо про Двалішвілі та Нурмагомедова

Мераб Двалішвілі завоював чемпіонський пояс UFC у найлегшій вазі у вересні 2024 року, перемігши Шона О'Меллі. Однак 7 грудня 2025 року на UFC 323 в Лас-Вегасі грузин поступився Петру Яну одноголосним рішенням суддів та втратив титул.

Усман Нурмагомедов – непереможений російський боєць MMA, чинний чемпіон PFL у легкій вазі та двоюрідний брат колишнього чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова. Станом на листопад 2026 року його рекорд налічує 22 перемоги та жодної поразки. Раніше Усман також опинявся в центрі скандалу після інциденту на в'їзді в аеропорт, де він разом із товаришем збив поліцейського на контрольно-пропускному пункті.

До слова, Мераб Двалішвілі неодноразово висловлював підтримку Україні. У серпні 2026 року грузинський боєць провів спаринг із генеральним директором Meta Марком Цукербергом. Зустріч відбулася на спеціальній плавучій платформі посеред озера Тахо.