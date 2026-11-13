Настоящий тюремный срок: Нурмагомедова засудили за нападение на Двалишвили

Нурмагомедов был наказан за нападение на Двалишвили / Коллаж 24 Канала
Российский боец Усман Нурмагомедов получил тюремное заключение за нападение на грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Наказание также понесли члены его команды.
ACD MMA сообщило, что Нурмагомедов был наказан в ОАЭ за нападение на грузина. Россиянин и пять его друзей проведут ближайшие месяцы за решеткой.
Какое наказание получил Нурмагомедов
Российский боец Нурмагомедов проведет за решеткой следующие 6 месяцев в Абу-Даби. Также все участники нападения должны уплатить штраф в размере 300 тысяч дирхамов. Это примерно 82 тысячи долларов. Когда все пятеро отбудут свое наказание, их депортируют из ОАЭ.
Напомним, что инцидент с нападением на Двалишвили произошел в одном из отелей ОАЭ. Это случилось во время того, как грузинский спортсмен давал интервью.
Какие известны подробности задержания россиянина
Сразу после драки российского спортсмена Нурмагомедова задержала полиция. Также правоохранители доставили в участок двух человек, которые снимали происходящее на видео.
В общей сложности полиция передала в прокуратуру дела восьми задержанных участников инцидента. Уже несколько суток они находились под охраной полицейских.
Известно, что в ОАЭ действует политика нулевой терпимости к нарушению местных законов. Драка в общественном месте считается настоящим преступлением.
Интересно, что штраф за драку в общественном месте получил и Двалишвили. Он, а также Лазишвили, оштрафованы на 50 тысяч дирхамов каждый.
Напомним, что в поддержку грузинского спортсмена выступили Каха Каладзе и Хвича Кварацхелия. Бывший игрок Динамо и Милана, а ныне мэр Тбилиси, заявил, что поступок Нурмагомедова не имеет ничего общего ни со спортивной честью, ни с достоинством.
Футболист ПСЖ отметил, что Двалишвили и Лазишвили продемонстрировали мощь грузинского народа. Мол, даже напав на спортсменов сзади, россияне ничего не смогли с ними поделать.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter