Кривбас не дочекався: відомо, чому дограли матч УПЛ на "Оболонь-Арені"
У суботу, 10 жовтня, Оболонь та Кривбас не дограли поєдинок Української Прем’єр-ліги. Згодом стало відомо, що відбувалось під час затяжної повітряної тривоги.
Догравання поєдинку восьмого туру між Оболонью та Кривбасом перенесено на невизначений час. Чому матч не було завершено у запланований день повідомив ресурс "ТаТоТаке".
Чому Кривбас вирушив додому
Того дня на Київщині паралельно стартували два поєдинки. У Ковалівці місцевий Колос переміг Епіцентр з Кам’янця-Подільського (3:1), ось матч столичної Оболоні з Кривбасом не завершився.
За інформацією джерела, на це вплинули організаційні моменти.
Відбій тривоги в Київській області зафіксовано о 19.04. В Київі це сталося о 19.52. Оболонь була готова терпіти і надалі, однак команди не дочекалися. Представники Кривбасу дізналися, що у неділю матч дограно не буде і вирішили вирушити у Кривий Ріг якомога раніше, щоб не добиратися у глибоку ніч,
– йдеться у повідомленні.
Джерело додало, що одним з днів догравання могла бути неділя, 11 жовтня. Але це виявилось нереальним через кадрові обмеження в УПЛ ТБ, де не вистачило працівників для формування додаткової знімальної групи.
Зазначається, що наразі невідомо, коли команди зможуть завершити протистояння.
Як Оболонь та Кривбас грають в УПЛ 2026/27
Оболонь перебуває на 15-му місці турнірної таблиці УПЛ, маючи чотири очки після семи матчів. Кривбас наразі посідає 14-ту сходинку чемпіонату. У команди з Кривого Рогу п’ять залікових балів.
Нагадаємо, що у серпні від російського обстрілу постраждав стадіон Чорноморця.