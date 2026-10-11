Доигровка матча восьмого тура между Оболонью и Кривбассом перенесена на неопределенный срок. О том, почему матч не был доигран в запланированный день, сообщил ресурс "ТаТоТаке".

Почему Кривбасс отправился домой

В тот день в Киевской области параллельно стартовали два матча. В Ковалевке местный Колос победил Эпицентр из Каменца-Подольского (3:1), вот а матч столичной Оболони с Кривбассом не завершился.

По информации источника, на это повлияли организационные моменты.

Отбой тревоги в Киевской области был зафиксирован в 19:04. В Киеве это произошло в 19:52. "Оболонь" была готова ждать и дальше, однако команды не дождались. Представители "Кривбасса" узнали, что в воскресенье матч доигран не будет, и решили отправиться в Кривой Рог как можно раньше, чтобы не добираться глубокой ночью,

– говорится в сообщении.

Источник добавил, что одним из дней доигрывания могло быть воскресенье, 11 октября,. Но это оказалось невозможным из-за кадровых ограничений в УПЛ ТВ, где не хватило сотрудников для формирования дополнительной съемочной группы.

Отмечается, что пока неизвестно, когда команды смогут завершить противостояние.

Как Оболонь и Кривбасс выступают в УПЛ 2026/27

Оболонь занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав четыре очка после семи матчей. Кривбасс пока занимает 14-е место в чемпионате. У команды из Кривого Рога пять очков.

Напомним, что в августе в результате российского обстрела пострадал стадион Черноморца.