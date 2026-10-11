Догравання поєдинку восьмого туру між Оболонью та Кривбасом перенесено на невизначений час. Чому матч не було завершено у запланований день повідомив ресурс "ТаТоТаке".

Чому Кривбас вирушив додому

Того дня на Київщині паралельно стартували два поєдинки. У Ковалівці місцевий Колос переміг Епіцентр з Кам’янця-Подільського (3:1), ось матч столичної Оболоні з Кривбасом не завершився.

За інформацією джерела, на це вплинули організаційні моменти.

Відбій тривоги в Київській області зафіксовано о 19.04. В Київі це сталося о 19.52. Оболонь була готова терпіти і надалі, однак команди не дочекалися. Представники Кривбасу дізналися, що у неділю матч дограно не буде і вирішили вирушити у Кривий Ріг якомога раніше, щоб не добиратися у глибоку ніч,

– йдеться у повідомленні.

Джерело додало, що одним з днів догравання могла бути неділя, 11 жовтня. Але це виявилось нереальним через кадрові обмеження в УПЛ ТБ, де не вистачило працівників для формування додаткової знімальної групи.

Зазначається, що наразі невідомо, коли команди зможуть завершити протистояння.

Як Оболонь та Кривбас грають в УПЛ 2026/27

Оболонь перебуває на 15-му місці турнірної таблиці УПЛ, маючи чотири очки після семи матчів. Кривбас наразі посідає 14-ту сходинку чемпіонату. У команди з Кривого Рогу п’ять залікових балів.

Нагадаємо, що у серпні від російського обстрілу постраждав стадіон Чорноморця.