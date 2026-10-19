Росіяни ракетою пошкодили легендарну спортивну арену в Києві

У ніч із 18 на 19 жовтня росіяни знову масовано обстріляли Київ, зокрема, й балістичними ракетами. Унаслідок удару постраждав один зі спортивних об'єктів у столиці.

Мовиться про льодову арену, на якій проходили матчі чемпіонату України з хокею та дитячі змагання. Фото наслідків руйнувань об'єкта з'явились на інстаграм-сторінці flamingo_hockey.

Яких руйнувань зазнала льодова арена

Льодова арена, яка розташована в Києві на вулиці Міста Шалетт, що на лівому березі столиці в Дніпровському районі, зазнала серйозних ушкоджень. Тут постійно вирувало спортивне життя. Сама локація теж була важливою частиною спортивного розвитку міста й однією з ключових саме для зимових видів спорту.

На місці події вже працюють фахівці й екстрені служби, які оцінюють ступінь пошкоджень і збитки, яких завдали росіяни своїм черговим терористичним ударом. Зокрема, на фото видно суттєве руйнування однієї зі стін арени. Вибиті конструкції випали фактично на трибуни та на сам спортивний майданчик.

Ця арена мала важливе значення й для професійного, й для масового зимового спорту в Україні. Тут проходили матчі чемпіонату України з хокею, а також дуже багато аматорських турнірів.

Крім того, на цій арені тренувались і діти. Об'єкт був базою для дитячо-юнацьких спортивних секцій із зимових видів спорту. Тут займались кілька сотень українських дітей.

Раніше внаслідок ще однієї атаки росіян по столиці України пошкоджень зазнали будинки, в яких живуть футболісти Динамо Олександр Тимчик і Олександр Піхальонок. На щастя, з гравцями та їхніми родинами все гаразд. Утім, у квартирах вибиті вікна, а на подвір'ї горіли автомобілі.