Речь идет о ледовой арене, на которой проходили матчи чемпионата Украины по хоккею и детские соревнования. Фотографии последствий разрушений объекта появились на странице в инстаграме flamingo_hockey.

Какие повреждения получила ледовая арена

Ледовая арена, расположенная в Киеве на улице Города Шалетт, на левом берегу столицы в Днепровском районе, получила серьезные повреждения. Здесь постоянно кипела спортивная жизнь. Сама локация также была важной частью спортивного развития города и одной из ключевых именно для зимних видов спорта.

На месте происшествия уже работают специалисты и экстренные службы, которые оценивают степень повреждений и ущерб, нанесенный россиянами своим очередным террористическим ударом. В частности, на фото видно значительное разрушение одной из стен арены. Выбитые конструкции фактически упали на трибуны и на саму спортивную площадку.

Эта арена имела важное значение как для профессионального, так и для массового зимнего спорта в Украине. Здесь проходили матчи чемпионата Украины по хоккею, а также множество любительских турниров.

Кроме того, на этой арене тренировались и дети. Объект служил базой для детско-юношеских спортивных секций по зимним видам спорта. Здесь занимались несколько сотен украинских детей.

Ранее в результате еще одной атаки россиян на столицу Украины повреждениям подверглись дома, в которых живут футболисты "Динамо" Александр Тымчик и Александр Пихаленок. К счастью, с игроками и их семьями все в порядке. Впрочем, в квартирах выбиты окна, а во дворе горели автомобили.