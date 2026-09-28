"Дякую кожному": Назаренко емоційно прокоментував червону картку у грі з Угорщиною
Півзахисник збірної України відреагував на епізод з власним вилученням у поєдинку першого туру Ліги націй. Футболіст звернувся до партнерів та вболівальників.
Олександр Назаренко прокоментував отриману у поєдинку проти збірної Угорщини (1:0) червону картку. Відповідний допис вінгер команди Андреа Мальдери залишив в інстаграм.
Що сказав Назаренко після матчу з Угорщиною
У цій грі футболіст, який на клубному рівні представляє житомирське Полісся, з’явився на 59 хвилині.
У компенсований час він отримав жовту картку за зрив контратаки господарів, а "гірчичник" виявився другим та означав червону картку.
Не завжди все складається так, як плануєш, але саме такі моменти роблять нас сильнішими. Найголовніше – перемога нашої команди! Дякую хлопцям за характер і кожному з вас за підтримку. Слава Україні,
– написав Назаренко.
Зазначимо, що 26-річний півзахисник захищає кольори національної збірної з 2024 року. В активі Олександра Назаренка 6 виступів за у "синьо-жовтій" футболці.
Що очікує на збірну України
Поєдинок Ліги націй розпочнеться 28 вересня о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться у Тбілісі, на стадіоні "Борис Пайчадзе".
До гри другого туру наша команда підходить після перемоги над Угорщиною (1:0) у Будапешті.
Раніше стало відомо, що поєдинок у грузинській столиці розсудить скандально відома азербайджанська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Аліяром Агаєвим.