Олександр Назаренко прокоментував отриману у поєдинку проти збірної Угорщини (1:0) червону картку. Відповідний допис вінгер команди Андреа Мальдери залишив в інстаграм.

Що сказав Назаренко після матчу з Угорщиною

У цій грі футболіст, який на клубному рівні представляє житомирське Полісся, з’явився на 59 хвилині.

У компенсований час він отримав жовту картку за зрив контратаки господарів, а "гірчичник" виявився другим та означав червону картку.

Не завжди все складається так, як плануєш, але саме такі моменти роблять нас сильнішими. Найголовніше – перемога нашої команди! Дякую хлопцям за характер і кожному з вас за підтримку. Слава Україні,

– написав Назаренко.

Зазначимо, що 26-річний півзахисник захищає кольори національної збірної з 2024 року. В активі Олександра Назаренка 6 виступів за у "синьо-жовтій" футболці.

Що очікує на збірну України

Поєдинок Ліги націй розпочнеться 28 вересня о 19:00 за київським часом. Матч відбудеться у Тбілісі, на стадіоні "Борис Пайчадзе".

До гри другого туру наша команда підходить після перемоги над Угорщиною (1:0) у Будапешті.

Раніше стало відомо, що поєдинок у грузинській столиці розсудить скандально відома азербайджанська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Аліяром Агаєвим.