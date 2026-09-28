Александр Назаренко прокомментировал красную карточку, полученную в матче против сборной Венгрии (1:0). Соответствующий пост вингер команды Андреа Мальдери оставил в инстаграме.

Что сказал Назаренко после матча с Венгрией

В этой игре футболист, который на клубном уровне представляет житомирское Полесье, вышел на поле на 59-й минуте.

В добавленное время он получил желтую карточку за срыв контратаки хозяев, а "горчичник" оказался вторым и означал красную карточку.

Не всегда все складывается так, как планируешь, но именно такие моменты делают нас сильнее. Самое главное – победа нашей команды! Спасибо ребятам за характер и каждому из вас за поддержку. Слава Украине,

– написал Назаренко.

Отметим, что 26-летний полузащитник защищает цвета национальной сборной с 2024 года. В активе Александра Назаренко 6 выступлений в "сине-желтой" футболке.

Что ждет сборную Украины

Матч Лиги наций начнется 28 сентября в 19:00 по киевскому времени. Игра пройдет в Тбилиси, на стадионе "Борис Пайчадзе".

К игре второго тура наша команда подходит после победы над Венгрией (1:0) в Будапеште.

Ранее стало известно, что матч в грузинской столице будет судить скандально известная азербайджанская бригада арбитров во главе с 38-летним Алияром Агаевым.