В понедельник, 28 сентября, сборная Украины продолжит свое выступление в Лиге наций. О том, во сколько начнется матч "Грузия – Украина" и где его можно посмотреть, сообщает 24 Канал.

Во сколько начнется матч Грузия – Украина

Стартовый свисток запланирован на 19:00 по киевскому времени. В этот день в Лиге наций состоятся восемь матчей. Помимо нашего, в ранний слот вынесены еще два матча: Армения – Черногория и Латвия – Кипр. Обе эти игры пройдут на ступеньку ниже – в дивизионе С.

Матч Грузия – Украина состоится в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе и начнется в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть матч онлайн в Украине можно будет бесплатно на канале "Megogo Спорт".

Отметим, что сборная Украины подходит к матчу с кадровыми потерями. Из-за травмы матч в столице Сакартвело пропустит основной фланговый защитник Виталий Миколенко.

Что известно о матче Грузия – Украина

Игру в Тбилиси будет судить азербайджанская бригада арбитров, которая летом прошлого года ездила в Москву. Там Алияр Агаев и его помощники обслуживали матч между Россией и Нигерией.

Некоторой неожиданностью стало то, что Грузия уволила главного тренера перед матчем против Украины. Вилли Саньол работал с этой командой с 2021 года.