У понеділок, 28 вересня, збірна України продовжить свій шлях у Лізі націй. Про те, о котрій матч Грузія – Україна та де його дивитись пише 24 Канал.

О котрій годині відбудеться матч Грузія – Україна

Стартовий свисток заплановано о 19:00 за київським часом. Цього дня у Лізі націій відбудуться вісім поєдинків. Окрім нашого, на ранній слот винесено ще два матчі: Вірменія – Чорногорія та Латвія – Кіпр. Обидві ці гри відбудуться щаблем нижче – у дивізіоні С.

Матч Грузія – Україна відбудеться у Тбілісі на стадіоні імені Бориса Пайчадзе і стартує о 19:00 за київським часом. Подивитися поєдинок онлайн можна буде в Україні безкоштовно на каналі "Megogo Спорт".

Зазначимо, що збірна України підходить до поєдинку з кадровими втратами. Через травму поєдинок у столиці Сакартвело пропустить основний фланговий захисник Віталій Миколенко.

Що відомо про матч Грузія – Україна

Гру у Тбілісі розсудить азербайджанська бригада арбітрів, яка торік влітку їздила до Москви. Там Аліяр Агаєв та його помічники обслуговували спаринг Росії та Нігерії.

Певною несподіванкою стало те, що Грузія звільнила головного тренера перед матчем проти України. Віллі Саньоль працював з цією командою з 2021 року.