Нападник Олександр Пищур тривалий час будує свою професійну кар'єру за межами України. Зараз він виступає за каталонську Жирону та поступово починає стукати у двері національної збірної під орудою Андреа Мальдери.

Заслужений український тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю ukrfootball.ua закликав тренерський штаб головної команди звернути більшу увагу на Пищура. А також розповів, як форварда ледь не переманили до іншої країни.

Пищур міг грати за Угорщину

За словами Кварцяного, свого часу в угорській федерації футболу розглядали питання натуралізації Пищура з метою залучити його до своєї національної команди. Олександр і справді провів левову частку своїх матчів професійного рівня в Угорщині, виступав за дубль Академії Пушкаша, юнацьку команду Кішварди, Дьїрмот і Дьєр.

Запобігти втраті гравця для українського футболу допоміг сам тренер.

Ми з його батьком умовили Сашка обрати Україну. Тож дайте хлопцю шанс себе проявити, віддячте за його патріотизм,

– заявив Кварцяний.

Колишній багаторічний наставник Волині переконаний, що Олександр здатен дати збірній дещо відмінне від того, що демонструють інші нападники у ростері Андреа Мальдери – Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат, Ігор Краснопір і Матвій Пономаренко.

Він злий у хорошому футбольному сенсі, активний, набирає хід. Він має якості, яких я не бачу в багатьох інших наших нападників. І фізичні дані, і характер, і футбольний інтелект,

– розхвалив форварда коуч.

Питання офіційного закріплення українського футбольного громадянства за Пищуром досі відкрите, бо до дорослої збірної України він досі не викликався. Натомість виступав на юнацькому та молодіжному рівні.