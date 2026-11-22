Заслуженный украинский тренер Виталий Кварцяный в интервью ukrfootball.ua призвал тренерский штаб основной команды уделить больше внимания Пищуру. А также рассказал, как форварда едва не переманили в другую страну.

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Пищур мог играть за Венгрию

По словам Кварцяного, в свое время в венгерской федерации футбола рассматривали вопрос о натурализации Пищура с целью привлечь его в свою национальную сборную. Александр действительно провел львиную долю своих матчей на профессиональном уровне в Венгрии, выступал за дубль Академии Пушкаша, юношескую команду Кишварды, Дьирмот и Дьер.

Предотвратить потерю игрока для украинского футбола помог сам тренер.

Мы с его отцом уговорили Сашу выбрать Украину. Так что дайте парню шанс проявить себя, отблагодарите его за патриотизм– заявил Кварцяный.

Бывший многолетний наставник "Волыни" убежден, что Александр способен привнести в сборную нечто иное, чем то, что демонстрируют другие нападающие в составе Андреа Мальдеры – Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат, Игорь Краснопир и Матвей Пономаренко.

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Он "злой" в хорошем футбольном смысле, активен, набирает обороты. У него есть качества, которых я не вижу у многих других наших нападающих. И физические данные, и характер, и футбольный интеллект– похвалил форварда тренер.

Вопрос об официальном присвоении Пищуру украинского футбольного гражданства до сих пор остается открытым, поскольку в взрослую сборную Украины его пока не вызывали. Зато он выступал на юношеском и молодежном уровнях.