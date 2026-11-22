Заслужений український тренер Віталій Кварцяний в інтерв'ю ukrfootball.ua закликав тренерський штаб головної команди звернути більшу увагу на Пищура. А також розповів, як форварда ледь не переманили до іншої країни.

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Пищур міг грати за Угорщину

За словами Кварцяного, свого часу в угорській федерації футболу розглядали питання натуралізації Пищура з метою залучити його до своєї національної команди. Олександр і справді провів левову частку своїх матчів професійного рівня в Угорщині, виступав за дубль Академії Пушкаша, юнацьку команду Кішварди, Дьїрмот і Дьєр.

Запобігти втраті гравця для українського футболу допоміг сам тренер.

Ми з його батьком умовили Сашка обрати Україну. Тож дайте хлопцю шанс себе проявити, віддячте за його патріотизм– заявив Кварцяний.

Колишній багаторічний наставник Волині переконаний, що Олександр здатен дати збірній дещо відмінне від того, що демонструють інші нападники у ростері Андреа Мальдери – Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат, Ігор Краснопір і Матвій Пономаренко.

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Він злий у хорошому футбольному сенсі, активний, набирає хід. Він має якості, яких я не бачу в багатьох інших наших нападників. І фізичні дані, і характер, і футбольний інтелект– розхвалив форварда коуч.

Питання офіційного закріплення українського футбольного громадянства за Пищуром досі відкрите, бо до дорослої збірної України він досі не викликався. Натомість виступав на юнацькому та молодіжному рівні.