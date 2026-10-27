За прогнозами – до Усика: боксер повністю вгадав трійку "Золотого м'яча"

Олександр Усик – людина зовсім не байдужа до футболу. Віцепрезидент "Полісся" і ексчемпіон світу з боксу чудово знається на грі мільйонів, що довів своїм прогнозом на церемонію "Золотий м'яч".

Усик безпомилково визначив, які троє футболістів зрештою посядуть призові місця у голосуванні журналістів для France Football. Українець також одразу ж назвав переможця, пише 24 Канал.

Кого Усик вважав фаворитами "Золотого м'яча"

Перед церемонією нагородження у Лондоні журналісти DAZN Boxing поцікавилися в Олександра Усика, яким є його прогноз на те, хто стане тріумфатором головної індивідуальної нагороди у світі футболу.

Українець впевнено сказав, що вважає гідним премії саме Гаррі Кейна. При цьому він додав, що шанси на здобуття Ballon d'Or мають також Кіліан Мбаппе і Ламін Ямаль.

Прогноз Усика виявився на сто відсотків точним: "Золотий м'яч" справді було вручено Кейну, який став першим за 25 років англійцем, удостоєним такого високого статусу. Кіліан Мбаппе посів друге місце у голосуванні, хоча інсайди пророкували йому непотрапляння навіть до п'ятірки. А Ламін Ямаль, якому Андрій Шевченко вручив премію найкращому молодому гравцеві року, замкнув трійку.

Усик і футбол

Олександр Усик не лише працює віцепрезидентом футбольного клубу "Полісся", а й підтримує хороші дружні стосунки з кількома відомими гравцями. Наприклад, боксер з'являвся в компанії Кріштіану Роналду, а португалець відвідував його поєдинки у Саудівській Аравії.